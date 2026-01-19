​​

Massimo Orlando: "Fagioli è tornato un giocatore spaziale. A tratti mi ricorda Pirlo"

Redazione /
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Massimo Orlando, ex Fiorentina e opinionista, ha parlato a TMW Radio del momento di Nicolò Fagioli, giocatore viola che si è ritrovato dopo alcuni mesi negativi. 

Un paragone importante

“La Juventus ha perso un giocatore pazzesco. Fagioli è tornato un giocatore spaziale. Troppo forte. Mi sembra in alcuni momenti Pirlo". 

Su Fagioli

"Sono felicissimo per lui. In mezzo a tre uomini si libera. E poi alla Juventus si mette capitano Locatelli? Ma dai…". 

 

