Massimo Orlando: "Fagioli è tornato un giocatore spaziale. A tratti mi ricorda Pirlo"

Massimo Orlando, ex Fiorentina e opinionista, ha parlato a TMW Radio del momento di Nicolò Fagioli, giocatore viola che si è ritrovato dopo alcuni mesi negativi.

Un paragone importante

“La Juventus ha perso un giocatore pazzesco. Fagioli è tornato un giocatore spaziale. Troppo forte. Mi sembra in alcuni momenti Pirlo".

Su Fagioli

"Sono felicissimo per lui. In mezzo a tre uomini si libera. E poi alla Juventus si mette capitano Locatelli? Ma dai…".