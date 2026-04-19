Pongracic, la rinascita nel finale di stagione: e c’è ancora un potenziale tutto da esprimere

Il difensore viola Marin Pongracic sta vivendo un momento di crescita importante con la Fiorentina, esattamente nel rush finale della stagione. Dopo la sonora sconfitta a Londra, in cui tutto il reparto difensivo viola ha traballato, il centrale croato si è rifatto con convinzione nella gara di ritorno contro il Crystal Palace in Conference League: puntuale nelle chiusure, perfetto nel timing degli interventi e pulito in fase di impostazione.

Finalmente l’affidabilità di Pongracic

La prova in campo di Pongracic di giovedì sera ha rappresentato un segnale netto di affidabilità, che conferma il suo potenziale come pilastro difensivo visto nelle gare di campionato in cui la Fiorentina ha ritrovato ordine e gioco per rimettersi in carreggiata per la salvezza. Dopo tante sbavature e errori anche banali il difensore viola adesso sta contribuendo in maniera evidente alla causa viola, a differenza di quanto visto nei mesi scorsi.

Il finale di stagione per dimostrare ancora

Le sue parole della settimana scorsa fanno intendere quanto il giocatore stia lavorando su sé stesso per migliorare ulteriormente: "Il finale di stagione è una grande occasione per me per crescere. Con il mister e lo staff lavoro per migliorare, ho voglia di esprimere il massimo del mio potenziale". Ricordiamo inoltre che è l’unica pedina viola che disputerà i Mondiali, e questo è senza dubbio uno stimolo in più per lui per alzare ancora di più il livello nelle gare che restano, tra cui quella di domani sera dove tornerà da ex di turno a Lecce, da dove la Fiorentina due estati fa lo ha prelevato per 15,5 milioni di euro divenendo così il difensore pagato di più all'acquisto di tutta la storia viola.