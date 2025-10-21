Corriere dello Sport-Stadio: Il danno fatto alla Fiorentina
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Il danno”. E ancora: “Rocchi boccia Marinelli e Abisso” rispettivamente arbitro e Var della partita contro il Milan.
Pagina 16
Presente un'analisi sui problemi della Fiorentina: “Nell'inferno viola 7 peccati capitali”. Sottotitolo: “Dallo stadio mostro alle mancanze della società, dalle difficoltà di Piioli fino a quelle dei giocatori e alle strane scuse di Pradè: c'è tanto da lavorare”.
Pagina 17
Qui leggiamo: “Commisso ora detta la linea”. Sottotitolo: “Confronto a pranzo al Viola Park tra i dirigenti, lo staff e la squadra: la parola d’ordine è compattezza”. Infine: “Se il vantaggio diventa un deficit”.
💬 Commenti