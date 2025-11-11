Nonostante tutto, tra le squadre con più tifosi allo stadio negli ultimi 10 anni c'è anche la Fiorentina

Anche se c'è chi sostiene che la Fiorentina sia meno seguita di Catania, Cagliari e Palermo, per fortuna i dati raccolti da Transfermarkt.it raccontano una realtà ben diversa relativa all'affluenza dei tifosi viola al Franchi.

I dati parlano chiaro

Infatti, il noto sito calcistico ha stilato la classifica di squadre italiane con più spettatori allo stadio negli ultimi 10 anni: dopo il monopolio delle big, il nome della Fiorentina appare al settimo posto, avendo raggiunto quota 5.5 milioni di cui 4.6 in campionato. Risultato notevole, considerate le annate non idilliache di quest'ultimo decennio e i vari incerottamenti e capacità ridotte che hanno interessato lo stadio di viale Fanti.

La classifica completa

In cima alla classifica c'è l'Inter, che ha visto un'affluenza complessiva di 13 milioni. A ruota, poi, seguono Milan con 12.3, Roma con 10.9, poi Juventus e Napoli appena sotto il podio.