Borghi: "Errori individuali sconcertanti e interpretazioni sbagliate. Fiorentina, quanto pesa questo pareggio!"

Stefano Borghi, giornalista di DAZN, ha parlato sul suo canale You Tube del pareggio tra Fiorentina e Torino.

Sui gol subiti dai viola

“Parliamo di dieci gol subiti tra calci d’angolo e punizioni indirette, oltre a errori individuali sconcertanti, come quello che porta al gol dell’1-0 del Torino firmato Casadei. Oppure interpretazioni come quelle del primo tempo, dove nessuno andava a prendere il play del Torino. Conoscendo Vanoli, non posso pensare neanche per una frazione di secondo che questo fosse un piano partita: è andata così perché l’interpretazione della Fiorentina è stata sbagliata".

Sul resto della gara

"Detto questo, la Fiorentina la partita l’aveva comunque ripresa. Ha fatto un buon mercato sugli esterni, perché Solomon e Harrison sono giocatori che, per questo modo di giocare, portano cose positive. Ha ritrovato anche il gol di Kean, dopo averne sbagliati due o tre. Però, in pieno recupero, la Fiorentina su una palla inattiva a sfavore si fa infilare da Maripan. Ed è un pareggio che costa parecchio: costa perché mantiene molta pressione addosso alla squadra viola e perché il Lecce ne ha approfittato”.