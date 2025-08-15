​​
Tutto ruota intorno al tesoretto: la strategia chiara della Fiorentina sul mercato

Redazione /
Pradè Goretti

Il mercato in entrata che la Fiorentina farà da qui fino alla fine di questa sessione del mercato, ruota tutto attorno al 'tesoretto' che la società punta a ricavare dalle cessioni. 

Due colpi mirati

Con quei fondi, la Fiorentina conta di chiudere due colpi mirati: un esterno destro per dare respiro a Dodo e il tanto atteso vice Kean. A scriverlo è La Nazione

Strategia chiara

La strategia è chiara, si legge ancora sul quotidiano locale, prima vendere, poi comprare. Un approccio prudente che riflette la volontà di non appesantire ulteriormente il monte ingaggi (la Fiorentina deve stare dentro il 70% del proprio fatturato).

