Tutto ruota intorno al tesoretto: la strategia chiara della Fiorentina sul mercato
Il mercato in entrata che la Fiorentina farà da qui fino alla fine di questa sessione del mercato, ruota tutto attorno al 'tesoretto' che la società punta a ricavare dalle cessioni.
Due colpi mirati
Con quei fondi, la Fiorentina conta di chiudere due colpi mirati: un esterno destro per dare respiro a Dodo e il tanto atteso vice Kean. A scriverlo è La Nazione.
Strategia chiara
La strategia è chiara, si legge ancora sul quotidiano locale, prima vendere, poi comprare. Un approccio prudente che riflette la volontà di non appesantire ulteriormente il monte ingaggi (la Fiorentina deve stare dentro il 70% del proprio fatturato).
