Il centrocampista della Fiorentina Primavera Mattia Ievoli ha parlato a Sportitalia prima della Supercoppa contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

‘Siamo più pronti dello scorso anno’

“Sarà una bellissima partita, loro sono Campioni d'Italia. Questo dovrà essere un anno di conferma, siamo cambiati mentalmente e fisicamente, siamo più pronti”.

‘Il sogno è la prima squadra viola’

“Al mister non piace parlare tanto degli avversari, siamo più preparati su noi stessi che sugli altri. Il sogno è la prima squadra, per tutti, altrimenti non lotteremmo per questo ogni giorno”.