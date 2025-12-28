Passi avanti nella trattativa tra Paratici e la Fiorentina: il Tottenham ha individuato il suo sostituto

Un altro piccolo step che avvicina Paratici alla Fiorentina: i quotidiani sportivi inglesi parlano di movimenti societari del Tottenham, che avrebbe individuato il suo sostituto, indicando quindi l'imminente partenza.

Il sostituto è pronto

Lo riporta David Ornstein, corrispondente del quotidiano The Athletic: per il ruolo di Head of Football - lo stesso che Paratici verrà ad occupare alla Fiorentina - ci sarebbe una trattativa in fase avanzata con Rafi Moersen, attualmente parte della dirigenza del Manchester City. A lui, si legge, verranno delegati “i compiti di contrattazione e trattativa con i club e con i giocatori”.

Questione di tempo

Ancora niente ufficialità da nessuna delle due parti, ma sembrerebbe essere solo questione di tempo. Col suo sostituto già individuato, si snelliranno anche i tempi per la rescissione del contratto che lega Paratici al team londinese: al Viola Park lo attende un accordo da quattro anni e mezzo, con la firma che dovrebbe arrivare non più tardi dei primi di gennaio.