In diretta da Radio Bruno Toscana, è intervenuto il giornalista Benedetto Ferrara che è tornato sulla partita di ieri sera in cui la Fiorentina ha vinto con grande merito: “Abbiamo concesso poco all’Atalanta ed è veramente positivo non aver preso gol. Ho visto i giocatori proprio bene a livello di testa, una squadra concentrata che ha morso l’avversario".

“Bene che segni Mandragora, ma Belotti…”

E ancora: “Sono contento se segnano giocatori come Mandragora, però adesso servono i gol delle punte. Belotti gioca da centravanti, si muove bene ma… deve far gol, mi sembra veramente sfortunato”.

“Bisogna credere nelle coppe, perché siamo a fine ciclo”

Infine, sulle coppe: “Dobbiamo credere nelle coppe, perché l'anno scorso ci siamo andati così vicino… e poi credo che questa squadra sia arrivata a fine ciclo. Tanti se ne andranno e quindi bisogna raccogliere i frutti di questo lungo percorso”.