In vista della Fiorentina il tecnico del Napoli Garcia ha anticipato la conferenza stampa per... scaramanzia!

L'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa venerdì per presentare la gara di stasera contro la Fiorentina, ovvero ben due giorni prima. L'edizione odierna de La Repubblica spiega il motivo di questa scelta: “Il motivo della decisione di anticipare la conferenza stampa è dettato da una consuetudine che sta diventando pure scaramanzia: il Napoli ha svolto l’allenamento di rifinitura nel tardo pomeriggio al Maradona, poi tutto il gruppo si è trattenuto a cena nella sala ristrutturata per Italia-Inghilterra – della tribuna autorità”.

"Un modo- prosegue il quotidiano- per stare insieme prima di rivedersi stamattina nel consueto ritiro di Pozzuoli a poche ore dal calcio d'inizio". Viene poi specificato come per Garcia e il Napoli sia importante questa partita.