La gara in programma tra Napoli-Fiorentina in programma stasera al Maradona rappresenta una vera e propria sfida Champions. Sulle pagine di Repubblica viene infatti spiegato come gli stessi punti, ovvero 10, in quattro gare autorizzino a sognare in grande, soprattutto per i viola. Soltanto un mese fa arrivata la cocente sconfitta di San Siro per mano dell'Inter, una partita mal giocata e soprattutto approcciata, ma l'unica almeno fino ad ora. I 14 punti ora sono gli stessi dei campioni d'Italia, con anche loro che si ritrovati dopo un inizio così così. Viene anche ricordato come soltanto la squadra viola allenata di Paulo Sousa abbia fatto meglio all'inizio di quella di Italiano.

Il collettivo ha ritrovato lucidità, e finalmente Nzola ha trovato il suo primo gol in campionato contro il Cagliari, togliendosi un bel peso e anche Garcia da Napoli ha gli occhi bene aperti sul valore della Fiorentina. Gonzalez è in stato di grazia con sei reti e due assist in questo avvio di stagione e si sta consacrando. La sosta servirà per fare un ulteriore bilancio, ma prima c'è il ‘Maradona’ tutto da giocare.