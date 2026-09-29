Gioca, dirige e convince: la regia del nuovo corso in Nazionale può essere a tinte viola

Dopo l'esordio shock dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League, perdendo per 0-2 all'Olimpico contro il Belgio ed evitando la goleada grazie a un super Donnarumma, gli azzurri si sono riscattati ieri sera andando a vincere per 1-4 sul campo della Turchia. Prestazione positiva a livello sia collettivo che di singoli e, tra questi, va sottolineata la prova in mezzo al campo di Nicolò Fagioli.

Titolare dal 1', ripagata la fiducia

Dopo essere stato mandato addirittura in tribuna per il match contro De Bruyne e compagni, Mancini ha rispolverato il centrocampista della Fiorentina per la sfida successiva. Contro la Turchia, infatti, lo ha schierato nella formazione iniziale piazzandolo in mezzo al campo in un terzetto completato da Frattesi e Tonali. Il giocatore viola non si è fatto sfuggire l'occasione, guidando il centrocampo con qualità e sicurezza: nessuna giocata ad effetto da parte sua, ma ogni pallone passato dai suoi piedi è arrivato ai compagni con precisione ed efficacia. In campo per 75 minuti, ha mantenuto sempre un buon livello di prestazione senza mai calare di tono (mostrando così dei miglioramenti sul piano della continuità che è sempre stata uno dei suoi limiti).

Mancini davanti a una scelta

Con questa prestazione fornita contro la Turchia, Fagioli ha dato continuità a quanto di buono ha fatto vedere alla Fiorentina in questo inizio di stagione e soprattutto dopo il ritorno in panchina di Paolo Vanoli. Non solo: in una Nazionale che sta ripartendo, ha fatto capire a Mancini di poter essere uno dei perni del nuovo corso. Certamente più convincente rispetto ad Alessandro Romano, ha fatto parlare il campo e guadagnato considerazione. Ora sta al ct decidere: Fagioli sarà uno dei tanti giocatori che ruoteranno da una partita all'altra nella spasmodica ricerca di un undici base per la Nazionale, oppure comincerà ad essere uno degli insostituibili? Le sfide contro Francia e Turchia, in programma tra venerdì, possono dare indicazioni importanti in questo senso.