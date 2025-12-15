"Il tempo è scaduto. Alla Fiorentina resta solo il dovere di provarci"

L'editorialista de La Gazzetta dello Sport Alessandro Vocalelli, ha analizzato a fondo il momento drammatico della Fiorentina. Un articolo con un titolo tutt'altro che ottimista per la squadra viola: “Fiorentina, resta solo il dovere di provarci”.

Della Fiorentina resta poco

"Della Fiorentina, dopo la sconfitta interna con il Verona, oggi resta poco - scrive Vocalelli - Una squadra irriconoscibile, che si è camuffata di arancione; una dirigenza che avrebbe un disperato bisogno del suo presidente; uno staff tecnico a cui si deve solo una cosa: la conferma che il problema non era Pioli, o solo Pioli a seconda dei punti di vista.

Basta con le giustificazioni

Vocalelli prosegue rintracciando i problemi atavici della squadra: “E' necessario scavare in profondità dentro ad una squadra che si è persa e che deve riprendere a ragionare in senso collettivo. Perché, come qualcuno pensa, come qualcuno ha provato a raccontarsi, in questo momento gira tutto male, per il verso sbagliato: e forse è vero, come dimostra quel pallone, da cui è nato l'1- 2, che per due centimetri è stato giudicato ancora in campo. Ma sarebbe un errore giustificare tutto e giustificarsi in questo modo. Qualsiasi altra squadra, con questa classifica e con lo choc della sconfitta in casa col Verona, sarebbe già idealmente retrocessa. La Fiorentina ancora no, ma il tempo stavolta è scaduto veramente”.