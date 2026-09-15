La formazione ufficiale della Fiorentina: ancora Mastantuono davanti. C'è Pellegrino. Vanoli cambia i terzini. In mezzo...

Da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa, gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia in programma alle 21.00 al Franchi.

Le scelte di Vanoli

Mister Vanoli sceglie ancora De Gea in porta. Ci sono Pongracic e Dragusin al centro della difesa, con Joao Mario e Valdepenas sugli esterni. Oulai, Ndour e Brescianini in mezzo al campo. Davanti ancora Mastantuono, con Gnonto e Pellegrino.

La formazione ufficiale

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Joao Mario, Pongracic, Dragusin, Valdepenas; Oulai, Ndour, Brescianini; Gnonto, Mastantuono, Pellegrino.

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Primasso, Caracciolo, Canestrelli; Zanon, Piccinini, Loyola, Leris; Ferrah, Rao; Pittarello.