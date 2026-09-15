I convocati del Pisa: la squadra di Bianco in cerca di riscatto contro la Fiorentina
Sono 25 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da mister Paolo Bianco per la gara Fiorentina-Pisa in programma oggi (ore 21.00) allo Stadio “Artemio Franchi” e valida per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa.
In cerca di rivalsa
Il Pisa si presenta a Firenze dopo l'1-4 incassato in casa contro l'Entella, consapevole della distanza notevole sotto ogni aspetto con la Fiorentina ma anche di quanto sia sentito il derby toscano per i propri tifosi, e venderà cara la pelle.
I convocati del Pisa
# 1 – Simone SCUFFET, # 3 – Samuele ANGORI, # 4 – Antonio CARACCIOLO, # 5 – Simone CANESTRELLI, # 7 – Mehdi LERIS, # 8 – Filippo PITTARELLO, # 10 – Matteo TRAMONI, # 11 – Ichem FERRAH, # 13 – Andrea PRIMASSO, # 14 – Felipe LOYOLA, # 17 – Emanuele RAO, # 19 – Tomas ESTEVES, # 21 – Isak VURAL, # 22 – Leonardo LORIA, # 24 – Jacopo FROSALI, # 26 – Francesco COPPOLA, # 29 – Omar CORREIA, # 32 – Stefano MOREO, # 33 – Arturo CALABRESI, # 36 – Gabriele PICCININI, # 37 – Andrea PETAGNA, # 44 – Daniel DENOON, # 55 – Giuseppe LEONE, # 72 – Simone ZANON, # 98 – Alessandro CONFENTE