Pochi biglietti per i pisani...ma nonostante tutto il settore ospiti resta sguarnito

I tifosi del Pisa presenti stasera a Firenze? Saranno 256. Questo è il dato con il quale si è chiusa la prevedita per la partita contro la Fiorentina di stasera.

La vendita dei tagliandi era riservata ai possessori della tessera del tifoso, ma è anche vero che la dotazione di biglietti non è che fosse molto ampia (400 in tutto). Dunque non ci sarà il ‘tutto esaurito’ nel settore ospiti perché un bel pacco di biglietti è rimasto invenduto.

La giornata lavorativa non favorisce di certo una trasferta calcistica, ma visto quanto era sentita per i pisani questa rivalità con Firenze, ci aspettavamo di vedere un seguito più nutrito.