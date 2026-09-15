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Pochi biglietti per i pisani...ma nonostante tutto il settore ospiti resta sguarnito

Calabrone Viola /
Tifosi Pisa
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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I tifosi del Pisa presenti stasera a Firenze? Saranno 256. Questo è il dato con il quale si è chiusa la prevedita per la partita contro la Fiorentina di stasera. 

La vendita dei tagliandi era riservata ai possessori della tessera del tifoso, ma è anche vero che la dotazione di biglietti non è che fosse molto ampia (400 in tutto). Dunque non ci sarà il ‘tutto esaurito’ nel settore ospiti perché un bel pacco di biglietti è rimasto invenduto. 

La giornata lavorativa non favorisce di certo una trasferta calcistica, ma visto quanto era sentita per i pisani questa rivalità con Firenze, ci aspettavamo di vedere un seguito più nutrito. 

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