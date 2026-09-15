La probabile formazione della Fiorentina: Una prima volta seria a centrocampo? I tre che scalpitano davanti

C'è aria di cambi all'interno della Fiorentina in vista dell'impegno di Coppa Italia contro il Pisa di stasera.

Vanoli modifica in maniera sostanziale l'undici iniziale, cercando però di mantenere invariata la competitività della squadra, anche perché di soluzioni in questo senso ne ha disposizione molte.

Portiere e difesa

In porta, in coppa c'è il regno di Christensen. Il danese lanciato al posto di De Gea che rivedremo in campionato. Mentre il reparto arretrato dovrebbe vedere anche l'inserimento di Joao Mario e Valdepenas sulle fasce e di Pongracic al centro, probabilmente con Ranieri al suo fianco (e Dragusin fuori).

Centrocampo e attacco

Oulai e Fagioli insieme? Forse è arrivato il momento di vederli per la prima volta seriamente (contro il Torino è un esperimento che è durato poco a causa dell'infortunio del primo) proprio stasera, per la gioia anche di chi ha preso l'ivoriano, tenendo al contempo il regista, il quale ha fatto una prestazione spettacolare contro il Venezia. Il terzo, va da sé, dovrebbe essere Brescianini. Gnonto e Gonçalves scalpitano davanti, così come Pellegrino, a segno in Laguna. Inserire i primi due vorrebbe dire tenere a riposo, almeno in partenza, il protagonista del successo di venerdì scorso, Mastantuono.

La probabile formazione

Riepilogando, questa sera la Fiorentina potrebbe giocare con questa formazione di partenza: Christensen, Joao Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Brescianini; Gnonto, Gonçalves, Pellegrino.