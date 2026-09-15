Pisa, rivoluzione al Franchi: Bianco prepara il maxi turnover

Il Pisa dovrebbe presentarsi questa sera al Franchi contro la Fiorentina con una formazione profondamente rinnovata.

Paolo Bianco, il tecnico dei nerazzurri, tra il pesante 1-4 subito contro la Virtus Entella e il prossimo impegno di campionato con il Mantova, appare orientato verso un massiccio turnover.

3-4-2-1

Nel consueto 3-4-2-1, Scuffet dovrebbe partire in porta. Davanti a lui spazio a Primasso, Caracciolo e Coppola, con quest’ultimo chiamato ad aumentare il minutaggio. Sulle fasce sono attesi Zanon e Leris, squalificato in Serie B ma utilizzabile in Coppa Italia, mentre Loyola e Piccinini formeranno la coppia centrale. Sulla trequarti Moreo, ormai recuperato, dovrebbe affiancare il giovane Rao. Il riferimento offensivo sarà probabilmente Pittarello.

Tante seconde linee

Nonostante le numerose seconde linee, Bianco chiederà una risposta d’orgoglio dopo l’ultima pesante sconfitta: il derby contro la Fiorentina rappresenta infatti un’occasione importante per ritrovare compattezza, fiducia e solidità in una gara senza appello.