La Fiorentina non è sola per Disasi. Anche il West Ham, non convinto da Igor, punta il francese

Manca poco alla chiusura del calciomercato e alla Fiorentina servirebbe una moltitudine di nomi. L'ultima idea per un rinforzo al centro della difesa è Axel Disasi del Chelsea. Un giocatore di respiro internazionale e dalle interessanti caratteristiche, con una sola importante controindicazione: non gioca dall'anno scorso.

L'ultima idea viola è Disasi

Nonostante ciò, il francese ha un discreto valore tecnico e la Fiorentina non è l'unica a riconoscerlo o ad averlo puntato. Al West Ham, infatti, la situazione è drammatica: mister Nuno Espirito Santo cerca prestiti con cui tentare di salvare la squadra, ma deve ritagliarsi spazio.

Ma occhio al West Ham, che non ne può più di Igor

Secondo quanto riportato da Football Muse, il West Ham vuole interrompere quanto prima il prestito di Igor Julio (ex Fiorentina) per rispedirlo al Brighton. Così si libererebbe un posto per Disasi, che effettivamente interessa anche agli Hammers.