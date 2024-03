Dopo la sfortuna, Nico Gonzalez cerca il record. Le prestazioni sono tornate al suo livello

Contro la Lazio la dea bendata non ha giocato a favore della Fiorentina, con il record di quattro legni colpiti dalla squadra di Italiano che però, alla fine dei giochi, è stata più forte anche di quello.

Tre legni su quattro

Protagonista sfortunato della partita al Franchi è stato sicuramente Nico Gonzalez, che dei quattro legni ne ha colpiti ben tre, lasciando a Belotti il quarto. Di sinistro con un tiro piazzato, poi di testa sfiorando il corner di Biraghi e su rigore, la palla per il numero 10 viola sembrava non volesse entrare.

Un'altra esultanza per il record personale

Adesso ci sarà la gara contro il Torino per rifarsi, anche perché contro i biancocelesti l'argentino sembra essere tornato sui suoi livelli dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane. E poi c'è un record personale da battere. Nico è a quota 7 gol in Serie A (capocannoniere viola con Bonaventura) ed ha eguagliato il suo miglior risultato a livello di reti in Italia. Esultare ancora per battere il suo massimale. E siamo solo a marzo. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport.