Non solo Kouadio, il Monza punta un altro difensore della Fiorentina. Via un esubero?
Matias Moreno. Foto: Fiorentinanews.com
Eddy Kouadio è prossimo a diventare un giocatore del Monza, club neopromosso in Serie A. Il difensore della Fiorentina passerà ai brianzoli in prestito secco.
Un altro difensore
Il classe 2006, però, non è l'unico difensore che potrebbe vestire la maglia dei biancorossi nella prossima stagione. Secondo quanto scrive Sky Sport, al Monza piace anche Matias Moreno.
L'ultima stagione
Il difensore spagnolo della Fiorentina è rientrato a Firenze dopo il prestito al Levante e il mancato riscatto del club iberico. La sua carriera potrebbe così proseguire in Serie A.
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