Demicheli: "Theate è solo uno dei 30 centrali proposti alla Fiorentina. Se il club avesse chiuso prima le cessioni..."

Un giudizio al mercato viola l'ha dato anche il giornalista di Sky Marco Demicheli, a Radio Bruno:

“Alla Fiorentina do 7, sarebbe diventato 8 se nella giornata di ieri fosse arrivato un difensore centrale. Theate era un nome tra quelli proposti, così come altri 30 in questa estate. Lui sarebbe tornato volentieri in Italia ma domanda e offerta non hanno coinciso. Se le cessioni chiuse ieri si fossero consumate qualche giorno prima, ci sarebbe stato il tempo per definire il suo acquisto”.