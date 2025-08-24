Il direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi è stato intervistato da Dazn nel prepartita di Cagliari-Fiorentina. Fra i temi toccati anche la cessione di Piccoli alla Fiorentina, che non è stata particolarmente apprezzata dalla piazza.

"Capisco il malcontento dei tifosi - ha detto Angelozzi - ma non è facile tenere i giocatori che hanno delle ambizioni. Zortea e Piccoli volevano andare a giocare l'Europa in grandi squadre. Accetto le critiche, ma una società come il Cagliari vive anche di plusvalenze e queste operazioni si devono fare quando si può"