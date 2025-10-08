"La convocazione in Nazionale di Nicolussi Caviglia non mi sorprende. Credo che il suo sogno sia vestire di nuovo la maglia della Juventus"
Intervistato da MondoPrimavera mister Corrado Grabbi, che ha seguito Hans Nicolussi Caviglia nelle giovanili della Juventus dai Pulcini all'Under 14, ha parlato della convocazione in Nazionale del centrocampista della Fiorentina: "Non mi sorprende, perché il suo valore è evidente. Ha qualità mentali, tecniche e fisiche che, con il tempo e l’esperienza, lo avrebbero portato dove si trova oggi. Ne ero convinto. Hans può offrire all'Italia grande professionalità, mentalità vincente, tecnica raffinata e umiltà. È un ragazzo dedito al lavoro, e questo è ciò che lo rende un atleta vero. Ha una forte cultura del lavoro, e penso che questo sia il suo valore più grande”.
“Hans sogna di tornare alla Juventus”
Poi ha aggiunto: “Credo che il suo sogno sia quello, un giorno, di tornare a vestire la maglia della Juventus e glielo auguro con tutto il cuore. Se poi resterà alla Fiorentina o andrà altrove non lo so, ma sono sicuro che farà di tutto per raggiungere i massimi livelli e migliorarsi continuamente”.
“Pochi calciano come lui”
"Ha una tecnica straordinaria - aggiunge Grabbi - calcia la palla come pochi, sia su palla inattiva che in movimento, con passaggi corti o lunghi di grande qualità. A tutto questo aggiunge dinamicità, capacità di soffrire in campo e una grande intelligenza tattica. Vederlo calciare o impostare il gioco è un piacere per chi ama la tecnica pura. La capacità di soffrire nei momenti difficili e la perseveranza sono le sue qualità migliori. Questi due elementi, insieme alla mentalità, lo hanno portato dove è ora. Hans ha sempre avuto una passione travolgente per il calcio: spesso dovevamo mandarlo via dal campo perché non voleva smettere di allenarsi. A volte restava da solo, con la palla, nella gabbia, a provare e riprovare. Questa passione è il suo vero punto di forza”.