Dopo aver battuto la Fiorentina, Palladino arriva a tre vittorie consecutive: Atalanta avanti in Coppa Italia

Atalanta-Fiorentina può rappresentare, almeno dal punto di vista emotivo, un crocevia importante per la stagione viola. In campo, invece, sono arrivate sensazioni principalmente negative e di incertezza. L'ex viola Raffaele Palladino non ha mai tremato e si è portato a casa tre punti.

Tutto facile per l'Atalanta

Ma non solo: adesso i nerazzurri sono riusciti a dare segnali di continuità. Palladino, infatti, arriva alla terza vittoria consecutiva, in tre competizioni diverse - Champions, campionato e ora anche Coppa Italia. L'Atalanta ha battuto il Genoa 4-0 e si è conquistata agevolmente un posto ai quarti di finale.

Dopo la Fiorentina, Palladino avanti in Coppa Italia

Tutto facile per i padroni di casa, che la sbloccano dopo neanche venti minuti con Djimsiti. Con l'espulsione di Fini a fine primo tempo e i rossoblù in dieci, la ripresa è tutta in discesa: De Roon, Pasalic e Ahanor allargano ulteriormente il vantaggio. Unica possibile tegola l'infortunio di Sulemana, uscito dal campo per far entrare Maldini.