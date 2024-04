Il giornalista Alessandro Bocci ha commentato il pareggio in Conference League a Radio Bruno Toscana: “Così è difficile vincere le partite, la Fiorentina fa fatica in molte condizioni. Tanto dipende da come sta la squadra, affidarsi agli esterni se stanno bene e se hanno le capacità di saltare l’uomo. Così si può mandare in tilt lo schema difensivo; se il giro palla va a uno all’ora, si può andare poco lontano. Leggo poi critiche legittime a Belotti, però ha ricevuto veramente pochi palloni giocabili. Problema collettivo”.

“Sottil non dà niente”

E aggiunge: “Guardate come siamo messi sugli esterni, sempre cercando di fronteggiare il problema di scardinare le difese chiuse. Italiano ne voleva cinque, adesso ne ha quattro e uno di questi, Sottil, non dà proprio niente a questa squadra”.

“Arthur? Non me la prenderei troppo”

Un commento su Arthur: “Questo fa, gira il pallone. Negli spazi intasati è difficilissimo muoversi senza regista. Ieri non sono tanto d’accordo con la pioggia di insufficienze, non me la prenderei eccessivamente con lui. Ci ha anche provato, senza risultati brillanti”.