Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello nel corso della diretta di Sportitalia Mercato si è scagliato contro l'assegnazione della maglia numero 10 dell'Udinese all'ex giocatore della Fiorentina Nicolò Zaniolo.

“Quando ho saputo che Zaniolo avrebbe preso la maglia numero 10…”

Michele Criscitiello su Zaniolo ha dichiarato: “Già quando abbiamo detto Zaniolo all'Udinese la trattativa non ci convinceva. Poi abbiamo scoperto che avrà anche la 10 e ci è venuto un attimo di mancamento interrompendo le trasmissioni. Parliamo di un ragazzo che cinque mesi fa ha avuto un brutto episodio nello spogliatoio di una squadra Primavera (quello della Roma al Viola Park nella partita contro la Fiorentina, ndr.) ".

“Non si può dare a lui quella maglia”

Poi Criscitiello ha proseguito: "Ma di cosa stiamo parlando? Non facciamo i finti preti e i falsi moralisti. Udine è la mia terza casa, tifo Udinese, voglio bene e sarò sempre riconoscente. Ma la dieci di Di Natale a Zaniolo non si può dare".