Qual è la posizione di Cristiano Biraghi, separato in casa alla Fiorentina? Bella domanda, a cui anche Raffaele Palladino non ha dato una risposta esaustiva: “Aspettiamo fine mercato, poi vediamo e valutiamo”. Attenzione, adesso, alla possibilità di riapertura di una vecchia pista.

Biraghi-Napoli, c'è ancora possibilità? Necessario chiarire la posizione con la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, con l'infortunio di Mathias Olivera il Napoli potrebbe riaprire i dialoghi per Biraghi. In questi giorni l'ex capitano viola incontrerà i vertici della Fiorentina per chiarire la sua posizione, chiaramente l'idea sarà valutata. Spinazzola? No, eventualmente stavolta si tratterebbe di un'operazione unica.