Bucchioni: "Palladino ruppe con la Fiorentina anche per il medico sociale e l'accompagnatore. Non ha una mentalità da manager"

A Radio Sportiva ha parlato Enzo Bucchioni, intervenendo anche sulla Fiorentina, su Federico Croci e sulla passata esperienza di Palladino a Firenze.

Su Palladino

“Perché viene cacciato dappertutto dopo una stagione? Con l'Atalanta abbiamo saputo cosa è successo. Se vai a rinnovare e chiedi di inserire una clausola che ti permetta di andare via nel caso in cui ti chiami un grande club, è ovvio che la società bergamasca si sia irrigidita. In questi anni hanno fatto la Champions League. Ma è successo anche a Firenze, dove se ne andò dopo aver programmato obiettivi che non erano condivisi. La Fiorentina andò in rotta di collisione per il medico sociale, per l'accompagnatore”.

Rigidità caratteriale

“Quando sei allenatore devi ragionare anche da manager, non puoi avere un'ambizione sfrenata. Poi, però, ha grandi qualità: riesce a coagulare tutti i gruppi, facendoli diventare coesi. A Firenze ha fatto il calcio più italianista che si sia visto. A Bologna sta provando un altro tipo di calcio. Forse c'è una rigidità caratteriale”.

Su Croci

“Mancini li va a vedere i ragazzi. Addirittura è andato al Viola Park a vedere la Fiorentina Primavera per visionare da vicino Croci, che è un ragazzo del 2010 di cui sicuramente sentiremo parlare presto”.