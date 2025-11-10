Gattuso: "Kean non doveva giocare in Conference, aveva già fastidio ma hanno voluto rischiare. Italiano? Tanta roba. E su Chiesa..."

In conferenza stampa ha parlato il CT della Nazionale Gennaro Gattuso, che è intervenuto anche sull'assenza per infortunio di Moise Kean, che rimarrà a Firenze dopo la botta alla caviglia subita contro il Mainz.

Le parole su Kean

“Kean non doveva giocare la partita di Coppa. L'han buttato dentro, ha rischiato e ha preso questo colpo dove aveva già fastidio. Dispiace, ma abbiamo attaccanti forti che ci hanno dato una grandissima mano. Ci aspettiamo tanto da chi è qui”.

Sulla mancata convocazione di Chiesa

“Io parlo spesso con lui, ma bisogna rispettare le scelte e le problematiche che ognuno di noi ha. Io so bene cosa ci diciamo. Io devo rispettare quello che mi dice il giocatore. Altro non posso dire, però la verità è questa”.

Su Italiano

"Mi piace il coraggio di Italiano e di Gasperini. Si vede che Mancini nelle ultime 2-3 gare sembra Cafu, un pendolino. Italiano anche lui… Sono allenatori che non hanno paura, portano tanti uomini davanti. Sono tanta roba".