Condò: "La terribile crisi di risultati che sta asfissiando Pioli era una motivazione dura da scavalcare"

IIl noto giornalista Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, analizza la partita della Fiorentina contro la Roma, terminata 2-1 per i giallorossi.

La crisi viola

“Roma la meno attesa delle squadre lassù - scrive Condò- che a Firenze ha superato un esame: la terribile crisi di risultati che sta asfissiando Pioli (dopo la pausa verrà due volte a San Siro e affronterà il ringalluzzito Bologna) era una motivazione dura da scavalcare, e infatti al primo rimpallo buono Kean ha confezionato un portentoso vantaggio".

Pura gestione

Condò continua il proprio commento sottolineando la facilità della Roma di amministrare il vantaggio ottenuto: "Gasperini ha già dotato la Roma dell'implacabile freddezza di chi guarda lontano: tempo un quarto d'ora e aveva rimesso la testa avanti, col solito svolazzo di Soulé e un'arma antica, il timing di Cristante sui corner. Da lì in poi è stata pura gestione, subendo un solo grande rischio in un'ora abbondante e sfruttando ogni qualità nascosta della rosa".