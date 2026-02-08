La paura fa... 94'! Ennesimo hara-kiri di una squadra paralizzata fin dalla panchina: undici punti buttati nei finali

Ci risiamo, per l'ennesima volta in stagione la Fiorentina si è buttata via e ha buttato via punti fondamentali nel finale di gara: una beffa, una malabitudine raccapricciante anche perché non più attribuibile alla sfortuna ma ad una vera e propria paralisi che subentra in tutto il gruppo quando c'è da serrare i ranghi e portare a casa il risultato. Altro che braccino del tennista, siamo oltre.

Il 2-2 beffa di Maripan al 94' di Fiorentina-Torino è stato il nono gol subito in campionato dall'85' in poi (l'undicesimo globale della stagione): non tutti con lo stesso peso ma nel complesso, sono costati ben 11 punti alla squadra viola. E' la paura che fa neanche più 90 ma proprio 94, perché spesso si va ben oltre la scadenza naturale del match. Ed è una paura che attanaglia le gambe e le menti dei giocatori in campo e che vien trasmessa da chi li dirige dalla panchina: ieri i cambi di Vanoli al 73' (Ndour e Fabbian) e 85' (Ranieri e Piccoli per Solomon e Kean) hanno affossato baricentro e spirito, condannando la Fiorentina ad una complicata fase di resistenza interna all'area di rigore. Un esercizio nel quale si è dimostrata totalmente incapace fin da inizio stagione.