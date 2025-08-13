Jakobušić: "Ho portato grandi giocatori come Brekalo a giocare per noi"

L'ex presidente dell'Hajduk Spalato, Lukša Jakobušić, ha parlato dei motivi che lo hanno portato all'addio dalla società croata e ha rivendicato anche alcuni acquisti fatti in passato.

Anche Brekalo

E tra questi viene citato anche l'attaccante di proprietà della Fiorentina, Josip Brekalo, che, tra le altre cose è alla ricerca di una sistemazione per la prossima stagione.

“Ho portato a giocare grandi nomi per noi”

“Come presidente - ha detto - ha portato grandi nomi a giocare per noi come Perišić, Kleinheisler e Brekalo. Sotto la mia guida sono stati stabiliti record nel trasferimento di giocatori come Vušković e Biuk, che hanno generato entrate preziose per il club”.