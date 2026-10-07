La folgorazione di Paratici, le doti e le potenzialità che hanno fatto scattare il colpo di fulmine

L’incontro tra Fabio Paratici e Cher Ndour è stato una vera ‘folgorazione’, un colpo di fulmine calcistico. Fin dal suo arrivo alla Fiorentina, il dirigente viola è rimasto stupito dalle doti e dalle potenzialità di questo ragazzone sulle quali costruire il futuro. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino.

Fiducia rimasta

Una fiducia rimasta salda anche quando intorno al classe 2004 prevalevano dubbi e scetticismo. Tra tifosi e addetti ai lavori, infatti, non tutti hanno saputo coglierne subito il valore. Ndour ha risposto sul campo, partita dopo partita, facendo progressivamente vacillare le perplessità.

Anche gli allenatori

A credere in lui, insieme a Paratici, sono stati gli allenatori che si sono alternati sulla panchina viola. Una continuità di giudizio che pesa più delle discussioni: la loro stima resta il riferimento decisivo per la crescita del ragazzo.