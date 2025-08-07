Nzola arriva a Pisa e saluta i suoi nuovi tifosi: "Contento di essere qui, speriamo di fare una grande stagione" - VIDEO

Ormai è ufficiale da un po': Mbala Nzola ha lasciato la Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. La destinazione? L'altra squadra toscana in Serie A, il Pisa. L'angolano ha voluto dedicare un saluto ai suoi nuovi tifosi tramite i social.

Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club nerazzurro: “Ciao tifosi pisani. Sono contento di essere qua con voi. Speriamo di fare una grande stagione insieme, ci vediamo presto”.

Questo il video: