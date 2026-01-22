Dzeko, Fiorentina e Schalke 04 è tutta una questione di bonus...

Vedere andar via Edin Dzeko dopo solo qualche mese, non è stato di certo un dramma per la Fiorentina, anzi.

Il club viola ha fatto di tutto pur di agevolare l'uscita del giocatore che ha scelto di accasarsi con lo Schalke 04 in Germania. Tant'è che in pratica il suo trasferimento sarà gratuito, almeno di partenza.

Come farà a guadagnarci qualcosa la Fiorentina?

E' tutta una questione di bonus che sono sicuramente legati ai gol del calciatore e alla possibile (e probabile) promozione dello Schalke dalla B tedesca alla Bundesliga. Da tenere di conto anche il fatto che la Fiorentina non dovrà più pagargli l'ingaggio e questo è un grande risparmio anche perché gli era stato garantito un ingaggio da 1,9 milioni di euro netti in una stagione (la metà dei quali già corrisposti).

E il giocatore?

Gli stessi bonus li ritroviamo riconosciuti anche al giocatore che andrà a prendere inizialmente molto meno rispetto a quello che guadagnava a Firenze. In particolare c'è in ballo un sostanzioso premio che gli è stato garantito in caso di promozione della squadra.