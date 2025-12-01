L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio, toccando vari temi di casa viola dopo la sconfitta contro l'Atalanta. “I tempi sono cambiati. Quando giocavo io De Ketelaere avrebbe preso una stecca dopo 5 minuti: ieri ha fatto quello che ha voluto per tutta la partita”.

Vanoli si deve inventare qualcosa

"Altroché megafono, c'è bisogno di capire la situazione che si sta vivendo, altrimenti diventa tutto molto complicato. Quando c'è una situazione così bisogna inventarsi qualcosa. Vanoli trovi soluzioni, dovrebbe essere il primo a dover dare qualcosa in più. Non è cambiato niente da quel che ho visto in queste quattro partite".

L'immagine della resa

"Dzeko con il megafono? E' l'immagine della resa. Gli appelli sono stati fatti prima, durante e dopo. La gente più di quello che deve fare? Con questo appiattimento totale credo sia molto complicato. Devono dare tutti qualcosa in più, se ogni volta Parisi è il meno peggio, e lo dico con rispetto, qualche domanda te la fai, l'allenatore in primis".