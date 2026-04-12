Molto si è detto negli ultimi giorni della complicata gestione di tante situazioni cliniche in casa Fiorentina ma soprattutto dell'alone di mistero che circonda sempre i recuperi dei calciatori, spesso trascinati per le lunghe. Se l'allenamento di ieri ha segnato quantomeno il rientro in gruppo di Solomon, il secondo dopo quello del 28 marzo, un'altra fonte di mistero è rappresentata da Fabiano Parisi.

Ricorda il Corriere dello Sport, come l'esterno di Vanoli sia rimasto vittima di una ‘botta’, così l'ha definita lo stesso club viola, nella gara con l'Inter dello scorso 22 marzo. Oltre venti giorni per una ‘botta’ suonano molto strani ma di novità ulteriori non ce ne sono. Sia lui che Kean vengono monitorati giornalmente ma oltre ad una semplice convocazione non si potrà andare.