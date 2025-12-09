“Da Pioli a Vanoli non è cambiato nulla, la Fiorentina non gioca. De Gea sta facendo schifo, è costato 10 punti alla squadra”

Il giornalista e tifoso viola Andrea Bruno Savelli ha parlato a TVPlay, soffermandosi anche sulla Fiorentina, desolatamente ultima in classifica e dopo 14 giornate ancora senza vittoria in Serie A.

‘La Fiorentina non gioca proprio’

“Da Pioli a Vanoli non è cambiato niente, la squadra gioca allo stesso modo, non tira mai in porta. Anzi, la Fiorentina non gioca proprio. Pioli prendeva 3 milioni per allenare una squadra che ha costruito e aveva battezzato da quarto-quinto posto”.

‘De Gea ha condannato la Fiorentina alla sconfitta’

“Il mercato non mi era sembrato pessimo, certo, avrei preso altri calciatori, ma era impossibile pensare alla retrocessione. Continuo a pensare che Fagioli sia un buon giocatore. De Gea lo scorso anno parava anche i proiettivo, in questa stagione sta facendo schifo dall’inizio e a Sassuolo ha condannato la Fiorentina alla sconfitta, quest’anno sarà costato 10 punti alla squadra. Il problema viola è che è tutto problematico: aspetto tecnico, tattico, mentale, la società”.