Lo spirito del Genoa non è certo quello della Fiorentina e i rossoblù battono la Roma. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Era ad un passo, anche agganciabile prima del suo match e invece il Genoa si riallontana dalla Fiorentina grazie alla gran vittoria ottenuta sulla Roma nel match delle 18. La squadra di De Rossi ha vinto la partita nel secondo tempo, sbloccandola grazie al rigore di Messias al 52'.

Per la Roma era arrivato il pareggio con Ndicka di testa su calcio d'angolo, con una traiettoria un po' strana, al 55'. A dieci minuti dal termine infine il gol del 2-1 firmato da Vitinha con una deviazione in spaccata sotto misura. Genoa che così sale a quota 30.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Inter 67, Milan 57, Napoli 56, Roma 51, Como 51, Juventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 36, Lazio 34, Parma 34, Cagliari 30, Torino 30, Genoa 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15.