Giani: "Il calcio con la Fiorentina è andato oltre il fenomeno sportivo per diventare elemento distintivo di un'identità"

La Regione Toscana ha deciso di celebrare il centenario della Fiorentina assegnando alla società viola il Pegaso d’Oro, massimo riconoscimento istituzionale regionale. Ad annunciarlo è stato il presidente Eugenio Giani, che ha sottolineato come la storia del club abbia ormai superato da tempo i confini strettamente sportivi.

“La Fiorentina rappresenta non solo una società sportiva ma anche la storia centenaria di educazione allo sport - ha detto Giani a La Nazione - testimonianza di valori con cui si sono formati migliaia di giovani, il senso di identità e richiamo a Firenze e alla Toscana a cui si sono ispirati tanti cittadini e cittadine della nostra regione”.

L'identificazione con Firenze

Giani ha poi evidenziato una caratteristica che rende particolare il rapporto tra Firenze e la propria squadra: “La Fiorentina ha avuto il grande vantaggio di identificarsi con Firenze e la Toscana. A Firenze soprattutto non esiste come nelle altre grandi città italiane l'articolazione in due sodalizi: a Roma si vive in equilibrio tra Roma e Lazio, a Torino fra Torino e Juve, a Milano tra Inter e Milan. A Firenze invece la Fiorentina è Firenze e Firenze è la Fiorentina”.

Oltre il fenomeno sportivo

Un legame, dunque, che attraversa generazioni e che rappresenta uno dei motivi alla base dell'assegnazione del Pegaso d'Oro nell'anno del centenario. Il presidente della Regione ha sintetizzato così il significato assunto dal club nel corso dei suoi cento anni: “Il calcio attraverso la Fiorentina è andato oltre il fenomeno sportivo per diventare elemento distintivo di un'identità”.