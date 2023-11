Impallomeni: "Bello il modo in cui i tifosi viola stanno vicini alla Fiorentina. Arthur o Locatelli? Il brasiliano è tutt'altro giocatore"

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio della partita della Fiorentina contro la Juventus. Queste le sue parole: "E' un derby per la Fiorentina, una sfida speciale. Ci sono tanti ex particolari. Ci sono tanti temi e sarà una partita importante per entrambe. La Fiorentina viene dal ko con la Lazio, bello il modo di stare vicino della tifoseria alla squadra. Vogliono una grande prestazione. Può fermare la Juventus".

E sul centrocampo nella sfida tra Arthur e Locatelli: "Sono due giocatori differenti, entrambi molto bravi, però Arthur è un altro giocatore. Gli serviva condizione atletica, fiducia e un ruolo di primo piano che la Fiorentina gli dà. Sta giocando molto bene"