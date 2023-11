Anche l'ACCVC si attiva per sostenere la popolazione alluvionata: avviata una raccolta fondi. Ecco i dettagli

Sono tante le iniziative benefiche che la popolazione toscana sta mettendo in atto per sostenere la popolazione alluvionata della Toscana. Tra queste, anche quella della Curva Fiesole, che sta raccogliendo materiale utile per i soccorsi. In questi ultimi minuti è arrivato anche il comunicato dell'associazione dei viola club ACCVC:

"L’ASSOCIAZIONE CENTRO COORDINAMENTO VIOLA CLUB lancia una raccolta fondi per sostenere le popolazioni e le comunità del nostro territorio colpite dagli avversi eventi atmosferici .

CONTO CORRENTE intestato a : ASSOCIAZIONE CENTRO COORDINAMENTO VIOLA CLUB – “ UNA VIOLA SOLIDALE “

BANCA : CHIANTI BANCA – FILIALE CAMPO DI MARTE 35

IBAN : IT 11 Z 08673 02804 000000913632

CAUSALE : ALLUVIONE CAMPI BISENZIO -PRATO

Seguiranno info sulla destinazione dei fondi.