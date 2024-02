Tegola Torino, Juric perde un altro centrocampista: out anche contro la Fiorentina?

Buone notizie per Vincenzo Italiano, un po' meno per Ivan Juric e tutti i tifosi del Torino. I Granata infatti dovranno fare a meno per qualche tempo del’centrocampista ex Atalanta Adrian Tameze. Il francese si.è fermato nell’allenamento di ieri, arrivato subito dopo la sconfitta casalinga di giovedi contro la Lazio, e dovrà quindi stare lontano dai campi per qualche settimana.

Il Torino intanto ha voluto fare chiarezza con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Questa la nota del club:

“Adrien Tameze ha riportato, durante l’allenamento di ieri, un interessamento distrattivo di basso grado al bicipite femorale destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.

In attesa di ulteriori novità da parte dello staff medico del Torino, è comunque fare alcune ipotesi: il centrocampista dovrebbe stare infatti ai box almeno per 15 giorni. Cosi facendo salterebbe proprio le sfide di campionato contro Roma, Fiorentina e Napoli. Più probabile un rientro in vista della trasferta di Udine.