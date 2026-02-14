Gattuso porta a cena mezza Nazionale e tra chi spera ci sono ancora Fabbian... e Kayode
Giovanni Fabbian. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Poco più di un mese al play-off delicatissimo che deciderà le sorti della Nazionale azzurra in vista del Mondiale della prossima estate. Il ct Gattuso, in assenza di stage concessi dalla Federazione, ha inaugurato una serie di cene per parlare con diversi candidati alla convocazione: secondo gazzetta.it, tra i centrocampisti in ballo ci sarebbe anche il viola Fabbian. Non Fagioli però, nonostante il buon rendimento delle ultime settimane.
Situazione interessante anche per un altro giocatore in orbita viola ma solo in quanto ex: Michael Kayode. L'esterno classe 2004 sta facendo benissimo al Brentford ma sulla sua fascia c'è un bell'affollamento. Gattuso comunque lo tiene in considerazione in vista di marzo.
