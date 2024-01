Nzola ha richieste, ma solo in prestito. E così la Fiorentina non ci sta. Ngonge? Fra Verona e Napoli c'è distanza

Capitolo Nzola

Momento non facile per M'Bala Nzola alla Fiorentina. Per l'attaccante angolano, sceso nelle gerarchie di Vincenzo Italiano in attacco, sono arrivate delle richieste di trasferimento in prestito. Una formula questa che non convince del tutto il club viola, riferisce Gianluca Di Marzio.

Da decifrare poi la volontà del giocatore, che ad oggi non ha avuto contatti diretti con altri club. L'angolano sta vivendo un momento non facile a Firenze. In stagione solo 3 gol in tutte le competizioni, con le gerarchie di Vincenzo Italiano che ora sembrano premiare Lucas Beltràn.

Situazione Ngonge

Napoli, c'è distanza per Ngonge. Uno dei nomi che più piacciono al Napoli è Ngonge, talentuoso attaccante del Verona. Per il giocatore belga c'è però ancora distanza. Il Verona chiede infatti circa 11-12 milioni di euro. Fiorentina che rimane molto vigile, da capire i possibili avanzamenti nella trattativa.