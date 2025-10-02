Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport prima dell'esordio dei viola in Conference League.

Su Commisso

Ferrari ha dichiarato: "Il presidente si è dovuto operare per una lombosciatalgia che non aveva risolto; ora è in convalescenza, è a casa e ci guarderà da casa con la famiglia. Dopo la convalescenza sarà qui da noi. Lo aspettiamo perché ci serve tanto la sua presenza. Le critiche? Giusto che ci siano, adesso bisogna trasformare questa delusione in affetto. Tocca a noi adesso".

Sul momento della squadra

E ha proseguito: “Non ci aspettavamo assolutamente un inizio così, ma grazie alla compattezza del gruppo ne usciremo fuori. Ci prepariamo ad affrontare al meglio la Conference League, ci abbiamo sempre tenuto e ci teniamo”.