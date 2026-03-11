Carnasciali: "Vanoli vuole arrivare a giugno il prima possibile, è preoccupante. La Cremonese? Ha avuto una reazione, mi preoccupa..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Carnasciali è intervenuto a Lady Radio: “Partita contro il Rakow? A malapena la considero, guardo alla salvezza. Perché forse la Fiorentina non si rende conto di quanto è importante la partita di lunedì. La Cremonese ha sì perso contro il Lecce, ma mi preoccupa la reazione che ha avuto nella ripresa. Ha fatto una partita che la squadra viola, invece, non ha fatto contro il Parma”.

“Non mi piacciono le dichiarazioni di Vanoli. Kean…”

Su Vanoli e sulla storia dei cross: “Ne son stati fatti tanti, ma tutti quanti molto lontani da Piccoli. Probabilmente anche lui sbaglia qualcosa, perché non è riuscito a dare chissà quanto. E non mi piacciono molto le sue dichiarazioni. Kean? Avrà fatto una decina di allenamenti negli ultimi tre mesi circa. Il problema alla tibia è serio, perché non ti permette di avere quel qualcosa in più dal calciatore”.

“Manca voglia di lottare. Preoccupante voler arrivare a giugno il prima possibile”

Il problema della squadra? “Mi sembra manchi voglia di lottare alla Fiorentina. Sembra che la squadra entri in campo per far passare il tempo della partita… Non va bene. Ora arrivano partite molto difficili, invece sembra che Vanoli voglia arrivare a giugno il prima possibile. Questo è preoccupante”.