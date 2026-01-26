Nicoletti: "La società ora viene santificata, ma da sei anni ci sono criticità nella Fiorentina. Kean si comportava così anche l'anno scorso, ma finché segni..."
L'intermediario di mercato fiorentino Costantino Nicoletti ha commentato il periodo della Fiorentina durante le trasmissioni di Lady Radio. Attenzione soprattutto al (fu) bomber viola Moise Kean.
I comportamenti di Kean
“Probabilmente anche l'anno scorso Kean aveva comportamenti inadeguati - ha detto Nicoletti - ma segnando a raffica al gruppo andava bene. Quest'anno che sei terzultimo e che non la metti mai dentro rischi anche di prendere due schiaffi”.
La società viola
Nicoletti ha poi continuando sottolineando i tanti infortuni non gestiti al meglio dalla società viola: “Kean avrà anche problemi fisici, d'altronde a livello medico dentro il Viola Park ci sono delle criticità: di Comuzzo abbiamo saputo di straforo cosa ha avuto, Fazzini non si sa cosa sia successo, il recupero Gosens è andato lungo. Questa società adesso viene santificata, ma ci sono delle criticità da 6 anni e mezzo alla Fiorentina e questa ne è una dimostrazione”.