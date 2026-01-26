L'intermediario di mercato fiorentino Costantino Nicoletti ha commentato il periodo della Fiorentina durante le trasmissioni di Lady Radio. Attenzione soprattutto al (fu) bomber viola Moise Kean.

I comportamenti di Kean

“Probabilmente anche l'anno scorso Kean aveva comportamenti inadeguati - ha detto Nicoletti - ma segnando a raffica al gruppo andava bene. Quest'anno che sei terzultimo e che non la metti mai dentro rischi anche di prendere due schiaffi”.

La società viola

Nicoletti ha poi continuando sottolineando i tanti infortuni non gestiti al meglio dalla società viola: “Kean avrà anche problemi fisici, d'altronde a livello medico dentro il Viola Park ci sono delle criticità: di Comuzzo abbiamo saputo di straforo cosa ha avuto, Fazzini non si sa cosa sia successo, il recupero Gosens è andato lungo. Questa società adesso viene santificata, ma ci sono delle criticità da 6 anni e mezzo alla Fiorentina e questa ne è una dimostrazione”.