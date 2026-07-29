Valdepeñas è atterrato a Firenze! Lo spagnolo comincia la sua avventura in viola FOTO FN

Dopo giorni di attesa è finalmente sbarcato a Firenze il giovane difensore spagnolo Victor Valdepeñas! Il talento scuola Real Madrid è pronto a cominciare la sua avventura con la Fiorentina.

Il nuovo acquisto

Il classe 2006 è stato rilasciato da Jose Mourinho dopo diversi giorni di ritiro con la maglia del Real addosso. Ironia della sorte, la prima squadra che il giovane calciatore affronterà con la Fiorentina sarà proprio il Real Madrid. Prima però Valdepeñas dovrà sottoporsi alle consuete visite mediche e firmare il contratto, così da diventare ufficialmente un nuovo giocatore gigliato

L'arrivo a Peretola